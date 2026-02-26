野生ネコを追って年間200日、世界を飛び回って撮影している写真家の作品を2026年2月24日のバラエティー番組「マツコの知らない世界」（TBS系）が、紹介した。愛くるしい子ネコの表情に、マツコ・デラックスさんの｢かわいいっ！｣がスタジオに何度も響いた。野生ネコは世界に41種類、75％が絶滅危惧種ゲストは写真家の秋山知伸さん（52）。秋山さんによると野生ネコは野良ネコとは違い、トラなど大型のネコ科動物をはじめとする野生