猫が『心を開いてくれない』ときの理由は？ 1.環境の変化に強いストレスを感じている 猫が心を開いてくれない一番多い理由は、環境への不安です。 猫は変化が苦手なため、引っ越しや模様替え、新しい家族の増加などは想像以上のストレスになります。 安心できる場所が分からないうちは、警戒心が前に出て距離を取る行動が増えます。これは嫌われているのではなく、自分を守るための自然な反応です。 2.過去の経験から