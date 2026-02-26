外国人旅行客などから英語で話しかけられて、戸惑った経験はありませんか？ 言葉が通じない不安やプレッシャーから、思うように受け答えができなくなることもありますよね。今回は、筆者が“父の対応”を間近で見て感じた出来事をご紹介します。 突然の英語 両親とランチに行った帰り道のことです。大きなリュックを背負った外国人旅行客から、英語で道を聞かれました。手には地図。とてもゆっくり、丁寧に話してくれま