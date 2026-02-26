米スタンフォード大学の研究チームが、風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス、さらにはアレルギーまで幅広く防ぐ可能性を持つ「万能ワクチン」を開発した。鼻から投与するスプレー型で、マウス実験では肺に約3カ月間の強力な防御効果が確認された。 【写真】ホントに？ アンチエイジングのワクチンが開発間近か 実験では肺炎や新型コロナへの免疫に加え、アレルギー性ぜんそくの原因とな