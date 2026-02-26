俳優・松坂桃李（37）が主演する2027年のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者が2月24日、発表された。松坂は、勝海舟のライバルといわれた男・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）役を演じ、妻・みち役に上白石萌音（28）、父・忠高役には北村有起哉（51）、母・くに役に鈴木京香（57）、井伊直弼役に岡部たかし（53）、忠順の恩師の安積艮斎役に中村雅俊（75）が揃った。モデルとなった小栗は明治新政府に逆賊とさ