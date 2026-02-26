1位の浦和が9028万252円、2位の鹿島が7534万718円を受給するJリーグは2月24日、2026特別シーズン（2026年1月から6月）の理念強化配分金における支給基準額と、支給対象候補クラブを発表した。同日の理事会で承認されたもので、総額は約10.8億円にのぼる見込みだ。2026特別シーズンの理念強化配分金は、2024シーズンのJ1年間順位1位から3位、2025シーズンのJ1年間順位1位から10位、および2025シーズンの年間ファン指標順位1位か