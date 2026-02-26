ＭＬＢのオープン戦が２５日（日本時間２６日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ＷＢＣには出場せず、米２年目の調整に専念しているドジャース・佐々木朗希投手（２４）は今季初登板となるＤバックス戦で予定の２回を投げ切れず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。３６球のうち１９球がボールだった。打者ではＷＢＣ日本代表のホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３打数１安打、ブルー