47歳で更年期障害の症状が現れ始めたファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは、「女性は更年期を見据えてライフプランを考えてほしい」と言います。高山さんご自身の経験とお金のプロの視点から、更年期のリアルと対策について、連載でお届け。今回は、更年期をきっかけにFIREを考え始めた女性の例からシミュレーションします。（第4回）これまでの連載で私自身も含め、多くの女性が40代頃から更年期による不調を感じるように