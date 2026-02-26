一口に“お茶”と言っても種類はさまざま。味や香りはもちろん、含んでいる栄養素も異なる。なかには「冷え性」や「シワ」など、身体の“あるある”な悩みの軽減を期待できるお茶も。大妻女子大学名誉教授で「お茶博士」としても著名な大森正司さんに、気になるお悩み別に最適なお茶を教えてもらう。お茶には身体にいい栄養素がたくさん含まれています。飲みすぎは禁物ですが、数多くの成分を一度に、おいしく取り入れられる健康飲