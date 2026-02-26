風俗店の経営者に「ここさ、おれらの地だから」などと言って、いわゆる「みかじめ料」を脅し取ろうとしたとして、指定暴力団六代目山口組系幹部の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、六代目山口組系暴力団の幹部、浅井こと井坂裕一容疑者と能戸雄太容疑者は去年、東京・台東区で風俗店を経営する男性を取り囲み、「ここさ、おれらの地だから」「こういう業界でやってるんだから、話通さないとだめでしょ」などと言ってみ