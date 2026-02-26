AlibabaのAI研究チームQwen(Tongyi Lab)がQwen3.5シリーズのミディアムモデルとして「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」「Qwen3.5-Flash」の4種類を2026年2月25日に発表しました。🚀 Introducing the Qwen 3.5 Medium Model SeriesQwen3.5-Flash · Qwen3.5-35B-A3B · Qwen3.5-122B-A10B · Qwen3.5-27B✨ More intelligence, less compute.• Qwen3.5-35B-A3B now surpasses