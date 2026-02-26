2月24日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）がチャーター機で羽田空港に到着。同日にはボストン・レッドソックスの吉田正尚選手（32）、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手（31）も帰国と、「侍ジャパン」メンバーが続々と集結している。【写真】やっぱり綺麗だった！ 井端監督と結婚した元テレ朝・美人アナ妻の近影3月に開幕する『ワールド・ベースボール・クラシック2026（以下WBC）』で、前回大会に次ぐ連覇を目指す