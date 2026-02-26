株式会社ポケモンが２６日、都内で「ポケモン３０周年、はじまる」キックオフ発表会を行った。同社とプロ野球１２球団が「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」と題し、タッグを組むことが発表された。ポケモンの宇都宮崇人代表取締役ＣＯＯは「球団、リーグの垣根を越えた全１２球団での実施が実現しました。それぞれのファンが互いの魅力に気づき、新しい楽しみを発見してほしい」と力を込めた。１２球団のユニホームを