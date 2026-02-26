警察庁は２６日、オンラインカジノで違法賭博に関与したとして、全国の警察が昨年１年間に少年２７人を摘発・補導したと発表した。前年の３人から急増しており、同庁は少年たちがスマートフォンなどで安易に賭博に手に染めているとみて、警戒を強めている。発表によると、２７人は摘発が２４人、補導が３人。内訳は高校生が１３人、中学生が８人、その他の少年が６人だった。補導された中学生の中には、小学６年の頃からカジノ