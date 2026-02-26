「沖縄ウミガメ祭」が、３月７日に沖縄・読谷村のニライビーチで開催される。ちゅらむら（一般社団法人沖縄沿海保全同友会）は、２０２０年から沖縄県読谷村を拠点にウミガメと海洋環境の保護活動を行っている非営利団体。ウミガメ・海洋環境の保護団体が主催する、ビーチフェスティバルでは、会場に、ウミガメグッズ、地元の琉球工芸品のショップ、地元のこだわりフードのキッチンカーがずらりと並ぶ。イベントは、砂浜でのタ