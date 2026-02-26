ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美（１７）が２６日、日本テレビ系「ＺＩＰ！」に出演した。出演後には出演者全員で話題となった首傾げポーズをする姿が公式Ｘに投稿され反響を呼んだ。コメント欄などでは「あのポーズ、真似したくなるよね」、「福くんがかわいいな」、「皆さん『亜美ポーズ』で可愛い」、「これは壮観」と反響の声が上がっていた。