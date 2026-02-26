父が語る宮城大弥後編（前編：宮城大弥は幼少期、ツギハギのユニフォームや穴が空いたスパイクでプレー父が明かす壮絶な極貧生活＞＞）オリックスの宮城大弥は選手としてプレーするかたわら、2022年６月に「一般社団法人宮城大弥基金」を設立し、経済的な理由でスポーツが続けられない沖縄県在住の子どもたちを対象に、用具や遠征費用の支援を行なっている。現役のプレーヤーが一般社団法人を設立するのは史上初の試みだ