父が語る宮城大弥前編オリックスの宮城大弥は連覇を目指すWBCの日本代表メンバーに選出され、本番に向けて調整を続けている。今では国を背負う左腕も、幼少期からプロ入りまでは野球用具をそろえるのも苦労するほどの生活を送っていたという。当時の状況について、宮城の父・宮城亨（みやぎ・とおる）氏が振り返った。2019年のドラフト１位でオリックスに入団した宮城photo by Sankei Visual【スポーツマンだった亨氏が中学