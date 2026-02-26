さくらインターネットは2月25日、石狩データセンター(北海道石狩市)敷地内に建設したコンテナ型データセンターにおいて「NVIDIA Blackwell GPU」を約1100基搭載したAIインフラの稼働を開始した。石狩データセンターのコンテナ型データセンター○大規模から小規模までの用途に応じて利用できる体制を構築今回の稼働開始により、同データセンターでは、同社が提供する生成AI向けクラウドサービス「高火力」シリーズ、マネージドスー