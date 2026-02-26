「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップに、スペシャルパフォーマー5組の追加発表が行われた。「KCON JAPAN 2026」は、5月8日から10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される。【注目】ZB1ソン・ハンビン、「KCON」初のグローバルアンバサダーに！今年の「KCON JAPAN 2026」は、グローバルファンの声を反映した参加型コンテンツと多彩なステージを通じ、より進化した「K-エクスペリエンス」を届ける予定だ。今回追加