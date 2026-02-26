TWICEのジョンヨンが、第2の全盛期とも言えるビジュアルで注目を集めている。ヘアスタイルの変化と、いっそう引き締まったフェイスラインに、ファンから称賛の声が相次いだ。≪写真≫ジョンヨン、シャープさ取り戻した“第2の全盛期”ジョンヨンは2月24日、自身のインスタグラムを更新。「TWICE with Jimmy Fallon」というコメントとともに、複数の写真を公開した。これに先立ち、TWICEは現地時間23日、米NBCの人気トーク番組『ザ