IVE・ウォニョンの実姉としても知られる女優チャン・ダアが、ついにスクリーンデビューを果たす。そのデビュー作となる、4月8日に韓国公開される映画『サルモクチ』（原題）がスチール写真を公開し、注目を集めている。【比較写真】体型まで…姉チャン・ダア、ウォニョンとそっくり『サルモクチ』は、ロードビューに正体不明の存在が写り込み、再撮影のために貯水池へ向かった撮影チームが、黒く深い水の中に潜む“何か”と対峙す