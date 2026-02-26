&TEAMが、2月25日Kアリーナ横浜にて行われた「One Republic “From Asia, With Love” 2026 in Japan」にゲスト出演し、計9曲を披露した。&TEAMが2023年11月15日にリリースした&TEAM 1st ALBUM『First Howling：NOW』に収録されている『Dropkick』のプロデュースにOne Republicのフロントマン・Ryan Tedder氏が参加しており、Ryan Tedder氏が日本のアーティストに楽曲提供をしたのは本作が初という縁もあって、今回の