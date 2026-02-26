やまみの26年6月期第2四半期の決算は増収増益となり、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益は過去最高を記録した。19日にオンラインで説明会を開き、山名清会長と山名徹社長が決算概要とともに、富士山麓第2工場の建設計画について説明した。決算概要は山名会長が説明した。売上高は前年同期比10.6%増の114億9,800万円、営業利益は59.2%増の12億8,500万円だった。本社工場の設備更新効果が表れ、また関西工場での厚揚げ･油揚げ