過去と未来が交差する特別な1本が登場＜span＞──＜/span＞カシオ EDIFICE×Honda F1初優勝60周年記念コラボレーションモデル＜前編＞ ホンダとEDIFICEの出会い──コラボレーションの原点と進化 2025年、HondaがF1（フォーミュラ1）で初めて優勝を果たしてから60年という節目の年を迎えた。HondaがF1で初優勝したのは1965年のこと。そして2026年、新型パワーユニット「RA626H」を携えて再びF1の舞台に