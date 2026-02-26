Honda×EDIFICEのコラボ10作目のコンセプトは1965年の「HondaのF1初優勝」だ。この歴史的偉業の60周年を受けて、記念コラボレーションモデル「ECB-2300HR」が誕生した 伝説のホンダF1に触発された60周年記念モデルの開発プロセス ＞＞＞前編を読む＞＞＞2026年3月13日（予約開始は3月1日）に発売となるF1初優勝60周年記念コラボレーションモデル「ECB-2300HR」は、EDIFICE × Hondaのコラボモデル10作目となる。この