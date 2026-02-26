「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第7話が、25日に放送された。本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）雄太（反町）、肇（大森）、紀介（津田）が「ランボー」と呼んでいた二瓶は、1988年のクリスマスに暴行を受けていた。鶴見巡査（濱尾ノリタカ）が調べたところ、ランボ