華やかな見た目で人気のスイーツブランドTOKYOチューリップローズから、春限定フレーバーが登場します。今回発売されるのは、甘くジューシーな苺とバターのコクを組み合わせた「チューリップローズ ストロベリーバター」。花束のような可愛らしさと贅沢な味わいが楽しめる、春のギフトにもぴったりのスイーツです♡ 春限定ストロベリー