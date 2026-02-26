大和ハウスプレミストドーム（札幌市豊平区）で３月に開かれる人気アイドルグループ「嵐」の活動終了前の公演を控え、札幌市内の宿泊施設の需給が逼迫（ひっぱく）し、料金も高騰している。国立大入試の後期日程と重なる中、受験生向けプランや交通機関の増便などの対策が進んでいる。（平井翔子）「シングルルーム、素泊まり１人１泊７万７０００円」「カプセルホテル、素泊まり１人１泊４万７８００円」――。大手宿泊予約サ