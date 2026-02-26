エレベーターで東京スカイツリーの「天望デッキ」へ向かう人たち＝26日午前、東京都墨田区エレベーターの閉じ込め事故で3日間休業していた東京スカイツリー（東京都墨田区）は26日、安全を確認できたとして、地上約350メートルにある「天望デッキ」などの営業を再開した。多くの来場者が「素晴らしい眺め。みんなが安心して来られる施設にしてほしい」と要望した。午前10時の再開前には、予約者や当日券購入を希望する100人以