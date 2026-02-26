東京スカイツリーはきょうから営業を再開しました。東京スカイツリーでは、22日夜、エレベーターの緊急停止によって20人がおよそ5時間半にわたり閉じ込められる事故があり、原因究明や点検のため、きのうまで営業を臨時休止していました。運営会社はきのう、事故原因について説明し、安全を確認したとして、事故のあったエレベーター以外できょうの営業を再開しました。午前10時の営業開始時には、来場者118人が並んだということで