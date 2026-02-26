福岡を拠点に活動する100歳の現役マジシャン男性がいる。「天進斎乱万（てんしんさいらんまん）」さん（本名・小野進）だ。「笑いと健康」を実践しているNPO法人「博多笑い塾」（小ノ上マン太朗・理事長、本名・小野義行、会員数約100人）に所属し、100歳の誕生日を迎えた先日2月6日には、同会による「百寿を祝う会」が催された。百寿を迎えても元気にステージに立ち続ける乱万さんを取材した。 【写真】紙テープのマジック