2月15日から23日までの春節連休中、中国ラオス鉄道を利用して国境を越える観光が「人気に火がついた」状態になりました。連休中に国境を越えた乗客は前年同期比で41．8％増の延べ1万2900人に達しました。うち中国に入国した乗客は前年同期比52．7％増の延べ6300人余りで、中国から出国した乗客は同32．5％増の延べ6500人余りでした。（提供/CRI）