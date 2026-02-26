けさ（26日）岡山市東区の県道で50代とみられる男性が軽乗用車にはねられ重体となっています。 警察によりますと、午前5時45分ごろ、岡山市東区瀬戸町の県道で男性が瀬戸内市の国家公務員の男性（53）が運転する軽乗用車にはねられました。はねられた男性は病院に搬送されましたが重体だということです。車を運転していた瀬戸内市の国家公務員の男性（53）にけがはありませんでした。はねられた男性は岡山市に住む50代の男性とみ