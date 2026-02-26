福岡県うきは市教育委員会は、3月14日に国登録有形文化財「楠森河北家住宅」で行う竹垣修復作業「壁結（かべゆい）」に参加するボランティア（25人）を募集している。河北家は約800年続く旧家。屋敷周りの竹垣約150メートルを修復する壁結を午前9時〜午後4時に行う。希望者は2月27日までに市教委文化財保護係＝0943（75）3343＝へ申し込む。