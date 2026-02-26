宇宙での生活を切り口にさまざまな事業展開について考えるイベントが、福岡県久留米市であった。市内外から出展者や来場者ら約80人が参加し、新たなビジネス創出に向けてアイデアを出し合った。従来の宇宙工学を中心としたビジネスだけでなく、裾野の広い「宇宙での衣食住」に焦点を当てることで新たな事業化のきっかけになればと市が企画。6日にあったイベントでは、有識者らによる講演や、「宇宙日本食」の開発に取り組む企