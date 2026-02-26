現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、セリエAのアタランタが、ブンデスリーガのドルトムントと対戦した。敵地での第１レグは０−２で敗れているアタランタは、５分にジャンルカ・スカマッカ、45分にダビデ・ザッパコスタが得点を挙げ、前半でアグリゲートスコアを２−２とする。後半に入って57分、マリオ・パシャリッチのゴールで一歩前に出るも、75分に被弾。それでも