大阪市住吉区の路上で男性が何者かに襲われケガをする事件がありました。男性はスタンガンのようなもので脅迫され、現金５００万円が入ったバッグを奪われたと説明しています。２月２５日午後５時半ごろ、大阪市住吉区の路上で、通行人から「男性が殴られていた」と警察に通報がありました。男性は目の上に切り傷があり、救急搬送されたということです。軽傷とみられます。男性は警察に神奈川県在住の３６歳で中国出身だとし