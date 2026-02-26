2024年10月頃、自分名義ではない暗号資産口座を開設し、その口座情報を氏名不詳の人物に提供した疑いで、住所不定の男が2026年2月26日に逮捕されました。 詐欺と犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、住所不定で大工の男（53）です。 警察の調べによりますと、男は2024年10月頃、他人に口座情報を提供する目的で別の人物の名義で暗号資産口座を開設し、その口座情報を氏名不詳の人物に提供した疑いが持たれています。