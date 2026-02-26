３月からのドキュメンタリー映画祭、ＭＢＳはＪＲ福知山線脱線事故を追った作品を上映します。６回目となる「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭」。テレビ番組では伝えきれなかったエピソードや声を映画で訴えようと始まりました。今年は難民救済に奔走する日本人弁護士を追った作品など、１６本が上映されます。ＭＢＳからは２００５年のＪＲ福知山線脱線事故で、重傷を負った女性と家族を追った『鈴木順子「私は生きる」ー脱線