４２年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、最高裁が再審＝裁判のやり直しを決定したことを受け、元受刑者の家族は検察への怒りをあらわにしました。１９８４年に滋賀県日野町の酒店で起きた強盗殺人事件では、常連客だった阪原弘さんの無期懲役の判決が確定。阪原さんは服役中の２０１１年に病死しました。家族が裁判のやり直しを求めていた中、最高裁は２月２４日付けで再審開始を決定し、今後やり直しの裁判が大津地