福岡地裁小倉支部北九州市の空手塾で2018〜24年、教え子8人にわいせつ行為を繰り返したとして、不同意性交罪などに問われた元経営者永末哲也被告（62）に、福岡地裁小倉支部は26日、懲役24年の判決を言い渡した。人権や尊厳を考慮せず、欲求を満たすため強い影響力を背景に行為に及んでいたとした。求刑は有期刑上限の懲役30年だった。三芳純平裁判長は判決理由で、指導していた8人に多数回のわいせつ行為をし、撮影した画像や