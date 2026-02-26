巨人・リチャード内野手が２６日、三塁でノックを受けた。荒巻悠内野手らとともに入り、軽快な動きを披露した。今キャンプは主に一塁で練習を行い、実戦６試合も全てファーストで出場。昨季は一塁で４１試合、三塁で２３試合にスタメン出場している。坂本、ダルベック、荒巻、石塚らがサードの定位置を争っているが、リチャードも候補者の一人になる。