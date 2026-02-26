3月に開幕するWBCに出場する侍ジャパンの宮崎合宿が終了した。選手以外で精力的に活動していたのが俳優の渡辺謙さんだった。渡辺さんは自他共に認めるタイガースファンだが、今回はWBCをライブ配信する「Netflix」の2026WBCアンバサダーという肩書きで監督や選手に手応えを聞き回った。2026年2月24日の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（フジテレビ系）は、3日間の取材活動を終えた渡辺さんが早速、取材の成果を披露した。「井