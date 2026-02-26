東京時間10:24現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27014.00（+3.00+0.01%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5204.40（-21.80-0.42%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場での反発から一転して重い東京金はNY金先の往って来いをうけてもみあい