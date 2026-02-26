２１日、海南省万寧市の日月湾にある造波プールでサーフィンを体験する観光客。（万寧＝新華社配信）【新華社海口2月26日】中国海南省万寧市の日月湾では春節（旧正月）連休中、観光客らが造波装置を備えたプールでサーフィンを楽しんだ。北京から訪れた田田（でん・でん）さんは「プールの人工波は安定していて、初心者にも優しく、安全」と笑顔で話した。サーフィンは5回目で、初めは立ち上がるのが目標だったが、今はより遠