２５日、北京の人民大会堂で開かれた中独経済顧問委員会の座談会。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京2月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は25日、北京の人民大会堂でドイツのメルツ首相と共に中独経済顧問委員会の座談会に出席した。