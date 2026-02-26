ゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念した記者会見「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が26日、都内で開催された。株式会社ポケモン代表取締役COO宇都宮崇人らが参加し、30周年を迎えての今後の展望やANAやプロ野球12球団などの企業コラボを発表した。【写真】阪神タイガースのユニフォームを着たピカチュウたちこの記者会見は、1996年2月27日にゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてか