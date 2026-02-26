【WWE】RAW（2月23日・日本時間24日／ジョージア・アトランタ）【映像】因縁相手をマイクで殴打の瞬間 “半失神”状態に“美しき悪女”が放った一撃が、アトランタの夜を凍り付かせた。手にしていたマイクを凶器に変え、現王者を無慈悲に殴打。鈍い衝撃音とともに崩れ落ちた王者の惨状に「すげえ音した」「顔はやめてあげて」「痛そう…」など悲痛な声が殺到した。事の発端は、日本時間2月1日にサウジアラビアのリヤドで開催さ