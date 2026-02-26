２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭弱のドル高・円安で推移している。 ２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３７銭前後と前日に比べ５０銭強のドル高・円安で取引を終えた。日銀の早期追加利上げ観測の後退から欧州市場で１５６円８２銭まで上伸する場面があったものの、ニューヨӦ